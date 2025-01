Trevisotoday.it - Incendio negli spogliatoi della Keter, area produttiva salvata dai vigili del fuoco

All'alba di oggi, domenica 19 gennaio, intorno alle 4, idelsono intervenuti in via Talercio a Roncadelle di Ormelle per undivampato all’interno dellosede diItalia, azienda di lavorazione di materie plastiche. Nessuna persona è rimasta coinvolta.