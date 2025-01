Lanazione.it - Incendio in azienda di materiali plastici a Umbertide

Leggi su Lanazione.it

(Perugia), 19 gennaio 2025 – Nel pomeriggio di oggi unha interessato i condotti di aerazione dei forni di un’che produce. L’allarme è stato lanciato alle 16. Le squadre dei vigili del fuoco di Città di Castello e della centrale operativa di Perugia sono intervenute sul posto con un’autobotte e un’autoscala.(Perugia), fiamme in un’diLe squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto al raffreddamento dei condotti e messo in sicurezza l'area. Non si segnalano feriti. Sul posto presenti anche il tecnico comunale, Arpa e Asl per valutare eventuali provvedimenti a tutela della popolazione, se necessario.