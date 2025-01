Foggiatoday.it - In poche ore due incidenti in città: scontro al Quartiere Ferrovia e auto in sosta travolte in via Leone XIII

Leggi su Foggiatoday.it

Nella serata di ieri, sabato18 gennaio, sono due glistradali registrati in. Il primo si è verificato al, in viale XXIV Maggio: coinvolte nel sinistro una Hyundai e una Fiat.In via, invece, un conducente ha perso il controllo del mezzo e ha.