Lidentita.it - IN LIBRERIA – Holy City, le ombre del passato in una terra divisa

Leggi su Lidentita.it

, romanzo d’esordio di Henry Wise (edito da Carbonio, 2024 con la traduzione di Olimpia Ellero) ci guida in una Virginia rurale cupa e afflitta, dove il tempo sembra essersi fermato tra le cicatrici della Guerra Civile e le diseguaglianze sociali contemporanee. Al centro della narrazione, protagonista, c’è Will Seems, un vicesceriffo che, dopo . IN, ledelin unaL'Identità.