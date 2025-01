Leccotoday.it - In crisi sulla Grignetta: coppia salvata al tramonto

Nuovoggio. Nella serata di sabato 18 gennaio sono entrati in azione i tecnici della Stazione di Lecco, XIX Delegazione Lariana del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, per due persone che si sono trovate in difficoltà mentre risalivano il Caminetto.