Il Pegaso d’oro a Patuelli. “Abbattere le barriere tra le mie due regioni”

Firenze, 19 gennaio 2025 – “Questomi emoziona in una maniera che forse non merito”. È con gratitudine e riconoscenza che il presidente dell’Abi Antonioha ritirato a Palazzo Strozzi Sacrati il, la massima riconoscenza simbolo della Toscana, per il suo «contributo significativo nella promozione di un modello bancario vicino ai cittadini e ai territori». Ma dietro alla formalità c’è un mondo e una storia che lega a doppio filo l’Emilia-Romagna e la Toscana, le duedi, economista ma anche firma storica de La Nazione e de Il Resto del Carlino dal 1976. «Antonioè stato straordinariamente vicino alla nostra Toscana», le parole del presidente Eugenio Giani. Una presenza «giusta e bella» quella dia Firenze ieri, anche per un’altra ragione: la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Giani e il neo governatore dell’Emilia Romagna Michele de Pascale.