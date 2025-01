2anews.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 24 gennaio: Clara lascia Alfredo

Leggi su 2anews.it

Ildal 20 al 24non prende bene le azioni didegli ultimi giorni. Dopo l’uscita dell’articolo di Rosa contro di lui, Tancredi annuncia che non sposterà all’estero la produzione della linea economica della GMM, ma per Sant’Erasmo la questione non finisce qui. Matteo chiede a Odile di .