Quotidiano.net - Il Papa, se Trump manda via i migranti è una disgrazia

Leggi su Quotidiano.net

Se è vero che il nuovo presidente Usa Donaldtra i primi provvedimenti manderà via iirregolari "è una", "fa pagare ai poveri il conto dello squilibrio". Lo ha detto ila 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio su Nove. Quanto al nostro paese, "In Italia l'età media è di 46 anni: non fa figli. Faccia entrare i", ha detto il. "Se non fai i figli fai entrare i", "questa è una cosa che va risolta".