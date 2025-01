Quotidiano.net - Il Papa, 'due popoli due Stati è l'unica soluzione'

Leggi su Quotidiano.net

"La possibilità c'è, credo che è l'". Lo ha detto ilintervistato a 'Che tempo che fa' sullaper Israele e Palestina di duedue. "La disponibilità alcuni la hanno, altri no. Dobbiamo convincere con quella retorica mite". "La pace è superiore alla guerra sempre". "Per fare la pace tante volte si perde qualcosa ma si guadagna di più", ha aggiunto ilsottolineando: "Per la pace ci vuole coraggio".