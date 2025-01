Ilrestodelcarlino.it - Il Palermo vuole troppo per Saric

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due i giorni di riposo per i bianconeri che torneranno ad allenarsi domani pomeriggio, in vista del match interno di sabato con il Bari. Nel frattempo il ds Fabio Artico cerca di chiudere nel più breve tempo possibile gli obiettivi di mercato. In testa alle priorità un rinforzo di centrocampo. Da giorni si insegue il centrale delDario, ma se la situazione dovesse rimanere in stallo, con la società rosanero ferma sulla richiesta di 300mila euro per il prestito, il ds bianconero potrebbe virare su altri profili. Sempre valida l’opzione Zan Majer della Cremonese che ieri Giovanni Stroppa ha inserito solo nel recupero nel match vinto dai grigiorossi contro il Cosenza. Prima della chiusura delle trattative, prevista per il 3 febbraio, però potrebbe arrivare anche un difensore a condizione che si concretizzi la partenza di Matteo Piacentini cercato sia dalla Triestina che dal Vicenza.