Agi.it - Il Napoli sconfigge l'Atalanta a Bergamo 3-2

AGI - Ilvince 3-2 contro l', un successo fondamentale per la corsa scudetto. Quella diè stata una partita avvincente, decisiva la rete di Lukaku nel finale, un colpo di testa da tre punti che lancia la fuga della squadra di Conte. Quinta partita senza vittorie per i bergamaschi, ancora a secco nel nuovo anno. Gian Piero Gasperini ha dovuto affrontare l'emergenza difesa, con Kolasinac squalificato (e Kossounou infortunato, stagione finita per l'ivoriano) il tecnico sul centro-sinistra ha mandato in campo Scalvini. La mossa a sorpresa è stato Samardzic alle spalle dei due attaccanti, con Lobotka spesso ingabbiato dai centrocampisti nerazzurri. La squadra di Conte ha fatto fatica soprattutto nella prima parte quando la Dea non lasciava nessuno spazio ai palleggiatori azzurri: al 16' è arrivato il gol del vantaggio con Retegui, abile a sfruttare un pasticcio difensivo del duo Di Lorenzo-Rrahmani.