Lecceprima.it - Il Lecce naufraga a Cagliari, finisce 4 a 1. Nicola azzecca i cambi, Giampaolo no

Leggi su Lecceprima.it

– Pesante sconfitta per ilcon i sardi vittoriosi per 4 a 1. Con i tre punti conquistato oggi la squadra diha superato in classifica quella di, che resta a quota 20.Alla fine del primo tempo i salentini erano in vantaggio, grazie al gol di Pierotti.