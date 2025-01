Quotidiano.net - Il fascino dark di Bologna raccontato al mondo (in inglese)

Tom Benjamin, classe 1967, con un passato da fotoreporter e a lungo portavoce di Scotland Yard, è arrivato a18 anni fa, inseguendo la fascinazione di una città ancora genuina, a misura d'uomo e di memoria, allora ben conservata. E arrivando sotto le due Torri l'ispirazione è stata tale da creare un alter ego, un detective di nome Daniel Leicester che si inoltra nel torbido della Dotta e che negli anni ha fatto conoscereal.I suoi libri editi solo in linguae molto venduti nelle librerie della città (i più venduti in lingua, appunto) raccontano quel lato oscuro che portici e umore medievale evocano facilmente, per di più a una mente capace di trasfigurare la realtà in romanzo. Il suo ultimo romanzo, il sesto, è TheVendetta, . "In una città di segreti, la verità può farti uccidere".