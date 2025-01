Ilgiorno.it - Il comandante Massimo Caiani sventa il furto dei ladri nel suo palazzo: “Ho lottato, erano due contro uno”

Leggi su Ilgiorno.it

Arcore (Monza e Brianza) – Faccia a faccia con iche riescono a fuggire dopo una colluttazione tra la vittima dele i malviventi. A cadere nella rete dei criminali nella notte tra venerdì e sabato, verso le quattro del mattino, è ildella polizia locale di Cassano d’Adda, bersaglio di un tentatonella sua abitazione ad Arcore. Dopo aver sentito rumori sospetti, è sceso in cantina trovandosi faccia a faccia con i. Il suo intervento ha evitato il, ma ha dovuto difendersi dall’aggressione dei malviventi. Racconta così la triste esperienza: “A richiamare la mia attenzione sono stati dei forti rumori che mi hanno svegliato. Provenivano dalle cantine e sono sceso, quindi, a capire di cosa si trattasse”. Trovandosi davanti ai, non ha avuto timore ad affrontare la situazione grazie alla sua preparazione professionale: “Mi sono trovato davanti a uno sconosciuto, gli ho subito intimato di mettersi in ginocchio in attesa dell’arrivo dei carabinieri.