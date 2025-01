Thesocialpost.it - Hamas consegna lista ostaggi a Israele: tregua imminente dopo la crisi in fotofinish?

Secondo quanto riportato dall’emittente israeliana Channel 12,hato aladeglidestinati alla liberazione. Questo passo rappresenta un possibile superamento del principale ostacolo che finora ha impedito l’entrata in vigore della.Le trattative, caratterizzate da momenti di forte tensione, sembrano aver fatto un passo avanti, aprendo uno spiraglio per una temporanea cessazione delle ostilità. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sul numero deglio sulle condizioni specifiche per la loro liberazione.Ladellasegna un momento cruciale, ma resta da vedere se tutte le parti rispetteranno i termini previsti per l’attuazione dell’accordo. L’attesa è ora per l’inizio effettivo della, che potrebbe rappresentare un’importante pausa umanitaria nel conflitto.