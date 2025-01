Udine20.it - Guarda il documentario sulla senatrice a vita Liliana Segre. A Udine e Pordenone 20-22 gennaio

Leggi su Udine20.it

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma tra gli applausi commossi del pubblico,, filmdiretto da Ruggero Gabbai e che racconta la storia della, arriva a Cinemazero die al Visionario diper soli tre giorni da lunedì 20 a mercoledì 22. Il film sarà riproposto poi in entrambi i cinema giovedì 27, in occasione del Giorno della Memoria. L’arresto, la deportazione nei campi di concentramento in cui ha dato l’ultimo struggente addio a suo padre, fino al suo profondo, generoso e ininterrotto impegno sociale per trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza, contro ogni sopraffazione dei diritti umani. Il racconto intimo e personale di una delle donne più importanti del panorama culturale italiano.