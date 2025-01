Udinetoday.it - Giornata della memoria: serata teatrale a Varmo sulla storia (di) Vera

Leggi su Udinetoday.it

In occasione, l'Universitàterza età di Rivignano Teor e- UTE del Codroipese, propone unaper raccontare la(di), “Frute a Kijev, fantate a Buchenwald, femine in Friul“ (bambina a Kijev, ragazza a Buchenwald, donna in Friuli).