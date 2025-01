Anteprima24.it - Gestione illecita di rifiuti: area sequestrata e 30enne denunciato

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno individuato e posto sotto sequestro un’di circa 4.000 metri quadrati nel comune di Sirignano. L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare attenzione alladei.Nello specifico, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza su un fondo privato, di circa 15 cumuli di terreno vegetale misto a pietrame e inerti. L’ispezione ha inoltre portato alla scoperta dispeciali non pericolosi, tra cui porte, finestre e scarti di lavorazioni edili, smaltiti in maniera non conforme alle normative vigenti.All’esito delle verifiche, per undel posto è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile di “di”.