Gaza: tregua slitta. Hamas ritarda la lista degli ostaggi. Israele colpisce nuovi obiettivi

Per "motivi tecnici",la presentazione dellada liberare.reagisce: almeno otto persone sarebbero state uccise e altre 25 sono rimaste ferite dalle 8,30 ora locale (le 7,30 in Italia), l'orario in cui sarebbe dovuto entrare in vigore il cessate il fuoco rinviato perchè"non ha ancora rispettato i termini dell'accordo"L'articololaproviene da Firenze Post.