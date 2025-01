Lettera43.it - Gaza, slittato l’avvio della tregua: Hamas ha consegnato in ritardo i nomi delle prime tre donne liberate

Il cessate il fuoco nella Striscia disarebbe dovuto entrare in vigore oggi alle 7:30. Ma l’inizioperchéha ritardato nella consegna deidei primi tre ostaggi che dovrebbero essere rilasciati oggi. E così sono andati avanti gli attacchi dell’Idf, con diverse vittime palestinesi. La confermacomunicazione da parte dideidei prigionieri che verranno liberati è arrivata solo dopo le 9: come riporta Times of Israele, il gruppo palestinese oggi rilascerà gli ostaggi Romi Gonen (24 anni), Emily Damari (28 anni) e Doron Steinbrecher (31 anni).Camion con aiuti umanitari entrano a(Getty Images)., 95 camion di aiuti umanitari dal valico di Kerem ShalomIntanto 95 camion di aiuti umanitari sono entrati aattraverso il valico di Kerem Shalom, controllato dagli israeliani in un punto in cui si intersecano i confini tra, lo Stato ebraico e l’Egitto.