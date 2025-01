Ilfattoquotidiano.it - Gaza, migliaia di palestinesi in marcia per tornare nelle loro case (o in ciò che resta): la fila di persone verso il Nord e il Sud della Striscia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di, nel giorno in cui è scattato – seppur con qualche ora di ritardo – il cessate il fuoco tra Hamas e l’esercito israeliano, stanno tornando. O, quanto meno, in ciò chedelleabitazioni, visto che le immagini che arrivano dalladimostrano soprattutto macerie e devastazione. Tante leche sono state costrette a rifugiarsi aCity e che in queste ore sono dirette siail, a Jabalia e Beit Lahia, siail Sud, a Khan Yunis.L'articolodiinper(o in ciò che): ladiile il Sudproviene da Il Fatto Quotidiano.