Lapresse.it - Gaza, la distruzione a Khan Younis ripresa dal drone: macerie ed edifici dilaniati

Nel giorno in cui è ufficialmente iniziata la tregua tra Hamas e Israele, i droni hanno sorvolato alcune zone della Striscia diper mostrare quello che quindici mesi di conflitto hanno causato sulle città dell’enclave palestinese. Ai bombardamenti israeliani hanno trasformato interi quartieri in lande desolate, conormai ridotti a scheletri anneriti e cumuli di detriti che si estendono in tutte le direzioni. Per non parlare delle strade principali, ormai trasformate in sentieri sterrati. Anche le infrastrutture sono devastate, quelle per l’acqua e l’elettricità sono in rovina così come la maggior parte degli ospedali che non funziona più.