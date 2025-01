Lapresse.it - Gaza, Israele ha ricevuto da Hamas la lista degli ostaggi da rilasciare. Raid sulla Striscia

L’entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco tra, inizialmente prevista alle 8:30 ora locale (le 7:30 in Italia), è stata ritardata poichénon ha ancora presentato l’elencodadurante la giornata, come richiesto da. Il premier Netanyahu ha confermato che la tregua non inizierà se non riceverà laha ammesso un ritardo dovuto a “motivi tecnici”. La tregua, secondo quanto annunciato dal Qatar (che è stato Paese mediatore) avrebbe dovuto iniziare questa mattina alle 8:30 locali, le 7:30 in Italia. Nel primo giorno di tregua dovrebbero essere rilasciati 3israeliani, tutte e tre donne, e 95 detenuti palestinesi.doveva fornire i nomialmeno 24 ore prima del loro rilascio, che sarebbe dovuto essere alle 16 ora locale di domenica, le 15 in Italia.