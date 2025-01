Lapresse.it - Gaza, chi sono i primi tre ostaggi israeliani liberati da Hamas

Secondo quanto riferito dasaranno le 3 giovani Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari ia essere rilasciati. Dovrebbero essere liberate oggi, primo giorno di tregua. Il Forum delle famiglie degli, in una nota in cui ha definito la notizia “entusiasmante”, aggiungendo che attende il loro rientro in Israele, ha fornito dei dettagli sulle 3 donne.Romi Gonen, 24 anni, vive a Kfar Vradim. Ama ballare, viaggiare e godere della vita. Amici e familiari la descrivono come una persona energica, divertente, orientata alla famiglia e piena di vita. Il 7 ottobre del 2023 fu rapita dal Nova Festival. Romi ha 4 fratelli e i genitoriMeirav ed Eitan.Doron Steinbrecher, 31 anni, viene dal kibbutz Kfar. Doron è un’infermiera veterinaria che si occupa di animali fin dall’infanzia, quando aiutava nello zoo della scuola.