Gabriel Messner ancora sul podio nel PGS di Bansko. Bormolini spreca un'occasione

L’Italia sulnella Coppa del Mondo di snowboard alpino al maschile c’è sempre, o quasi. Anche oggi un azzurro in top-3 ed èche trova il bis dopo ieri, migliorandosi: dalla terza alla seconda posizione nel day2 del PGS a.In terra bulgara oggi a trionfare è l’elvetico Dario Caviezel: primo successo in stagione per l’elvetico che è riuscito ad imporsi proprio davanti a, che non ha potuto niente nella Big Final, chiusa ad otto decimi dalla vetta.Terza posizione per l’austriaco Alexander Payer che regola nella Small Final il vincitore delle qualifiche, il bulgaro Radoslav Yankov, mai a podi nella due giorni di casa.Giornata abbastanza interlocutoria in chiave Coppa del Mondo: Andreas Prommegger, vincitore ieri, esce sconfitto ai quarti di finale, così come il suo rivale Maurizioche resta alle calcagna.