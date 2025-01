Quotidiano.net - Francesco Silvestri lascia il ruolo di capogruppo M5s alla Camera per costruire il partito

"Dopo due anni e mezzo, e soprattutto dopo le traiettorie delineate dall'assemblea costituente, ho deciso di dedicare tutto me stessocostruzione del. E per questo di non ricandidarmi per ildi". Lo dice all'ANSA, presidente dei deputati M5s. "Credo sia il momento - aggiunge - di usare sui territori tutta l'esperienza e le competenze maturateguida di un gruppo parlamentare fatto di donne e uomini straordinari. Quelli vissuti sono stati anni intensi, pieni di battaglie e di emozioni. Ora a cambiare sarà il contesto, ma il mio impegno e la mia determinazione per la crescita del Movimento saranno sempre le stesse".