Inter-news.it - FOTO – Inter-Empoli, svelata la maglia di Lautaro Martinez e compagni!

è il posticipo serale della ventunesima giornata di campionato. La squadra di Inzaghi, reduce dal 2-2 casalingo con il Bologna, proverà a rispondere alla pesante vittoria del Napoli sul campo dell’Atalanta contro i toscani di D’Aversa. Intanto è statalaSFIDA A DISTANZA –è la partita in programma questa sera a San Siro alle ore 20.45, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, reduce dal 2-2 con il Bologna nel recupero della diciannovesima giornata di Serie A, sa di non potersi permettere troppi passi falsi alla luce del cammino del Napoli, vittorioso anche ieri sul campo dell’Atalanta. I nerazzurri contro la squadra di Roberto D’Aversa sono necessariamente chiamati alla vittoria, con una formazione ancora una volta rimaneggiata per via dei tanti infortuni.