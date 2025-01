Ilrestodelcarlino.it - Forza un posto di blocco, scatta un inseguimento per le vie di Modena, poi l’incidente: arrestato

, 19 gennaio 2025 – Un 21enne senza patente hato undidella Guardia di Finanza aed è fuggito a bordo della sua auto sportiva provocando unper le vie della città che è poi sfociato in un incidente. Il ragazzo è stato poi bloccato e. Il tutto è successo venerdì scorso e lo ha reso noto l'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif) che in una nota denuncia che "tali eventi mettono in evidenza una crescente e preoccupante tendenza: la mancata osservanza degli alt imposti dalle autorità". "Questa pratica, che si sta ripetendo con frequenza crescente", sottolinea l'Usif nella nota congiunta della Segreteria Generale e di quella Regionale Emilia-Romagna, "costituisce un grave rischio per la sicurezza pubblica e per gli operatori delle forze dell'ordine, costretti a fronteggiare situazioni di pericolo nel tentativo di garantire la legalita'".