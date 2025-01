Firenzetoday.it - Flog, la cooperativa: “Al lavoro per la riapertura”

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySembrerebbe che ci sia solo da contare i giorni. Dopo il 'possibilismo' dell'ottobre scorso della sindaca Sara Funaro in merito, sembra che per la storica, uno dei templi della musica toscana, sia solo questione di tempo e non più.