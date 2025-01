Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Torino, i viola vogliono riprendere la corsa. Probabili formazioni e tv

Firenze, 19 gennaio 2025 – Unaaffamata di punti e (si spera.) arrabbiata cerca di nuovo i tre punti perlaagli obiettivi europei. Dopo la splendida cavalcata delle otto vittorie consecutive, ihanno collezionato un punto in cinque partite, accusando un’evidente flessione e perdendo terreno, ma sono sempre in lotta per l’Europa. La gara di oggi contro il, però, diventa fondamentale: sono obbligatori i tre punti per ripartire, magari accompagnati da una bella prestazione. Per quanto riguarda lescelte di mister Palladino, dovrebbe essere confermata la fiducia a Gudmundsson, finora deludente, ma giocatore di grandi mezzi tecnici. Probabile l’esordio dal primo minuto di Folorunsho.(4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.