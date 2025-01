Unlimitednews.it - Fiorentina-Torino 1-1, a Kean risponde Gineitis

FIRENZE (ITALPRESS) – Lanon rompe il proprio incantesimo in fatto di ritorno alla vittoria, due punti nelle ultime sette partite, pareggiando per uno a uno in casa contro il. Non basta alla squadra allenata da Raffaele Palladino, quest’ultimo fischiato sia al momento delle sostituzioni che a fine partita, aver giocato per oltre un’ora, recuperi compresi, in superiorità numerica. Una volta passata in vantaggio coni viola si sono adeguati ai ritmi dei propri avversari ed hanno pagato a caro un errore in disimpegno difensivo del duo Comuzzo-Aldi. Per i granata con questo pareggio invece prosegue la propria striscia di risultati positivi e la crescita come personalità. La partita subisce una prima svolta al 33? quando Dembele già ammonito commette un fallo a centrocampo su Folorunsho e correttamente il direttore di gara Marinelli estrae per il suo secondo giallo.