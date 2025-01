Festival di Sanremo, Jovanotti sarà il super ospite della prima serata. L'annuncio di Carlo Conti

Leggi su Open.online

è ilscelto daper ladeldi2025. Dopo indiscrezioni arriva la conferma dal presentatore stesso, con un annuncio, atteso, durante l’edizione serale del Tg1, fatta tra l’altro con l’artista stesso in collegamento.non annuncia il co-conduttore Stamane Dagospia aveva parlato di Gerry Scotti come co-conduttore, per segnare «il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset». Ma invece in base a questa informazione non c’è stata nessuna conferma. Non è lavolta che si è parlato di Scotti sul palco sanremese. Nel 2023 si era parlato di una sua partecipazione alcome, soprattutto dopo la foto pubblicata sui social con Amadeus, direttore artistico di allora. Ma lui dallo studio di Verissimo spense gli entusiasmi: «Io e Amedeo abbiamo parlato di tutto in quella situazione: di figli, di pressione, di colesterolo, di Milan e di Inter, ma vi giuro che la parolanon è nemmeno stata pronunciata».