Agi.it - Federica Brignone trionfa nel supergigante di Cortina

AGI - Da un trionfo all'altro:ha dominato ildi Coppa del mondo ad'Ampezzo. Dopo il successo di Sofia Goggia nella discesa libera di ieri, conterza, oggi la 34enne valdostana ha centrato la vittoria numero 31 in carriera. 'La tigre', come è soprannominata, oltre a consolidare la sua leadership di sciatrice italiana più titolata in Coppa, allunga il vantaggio in classifica generale. Sulla pista 'Olympia delle Tofane', la stessa che ospiterà le gare femminili dei Giochi olimpici di Milanoè stata la più veloce e ha fermato i cronometri su 1'22"64. Seconda la svizzera Lara Gut-Behrami, staccata di 58 centesimi, terza un'altra elvetica, Corinne Suter a 1"08. Quarta a tre centesimi dal podio l'italiana Elena Curtoni. Goggia ha concluso settimo a 1"25.