Ilgiorno.it - Falò, gran finale della sagra di Sant’Antonio

Leggi su Ilgiorno.it

Il mix di tradizione e calore ha conquistato le famiglie che, venerdì sera, malgrado le temperature rigide, hanno partecipato aldi. Ilè stato il momento culminantesettimana organizzata dai volontari legati alla Sacra Famiglia, a cui nessuno ha voluto mancare, a partire dalle autorità, guidate dal vicesindaco Laura Succi, e da diversi consiglieri comunali. La serata è iniziata alle 18 con una visita al borgo, frittelle e panini con la salamella, prima del trasferimento all’oratorio di via San Francesco dove è stata allestita la pira simbolica. Costruita con cura utilizzando legna con un vano per la scatola dei desideri, preghiere e auspici per l’anno nuovo dei saronnesi, la catasta è stata presto circondata da centinaia di persone. Dopo un’esibizionebanda, è stata la voltabenedizione di don Andrea Rabassini.