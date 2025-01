Ilfattoquotidiano.it - “Fa sanguinare gli occhi, attenzione al nuovo virus Marburg”: l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Già 8 morti su 9 casi segnalati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unfocolaio di letale febbre emorragica, simile all’Ebola, sta emergendo in una regione di confineTanzania.dell’OMS per contenere la diffusione di questa grave zoonosi per cui non esistono cure, ma che difficilmente si diffonde a livello globale.Epicentro, la regione tanzaniana di Kagera, dove l’11 gennaio sono stati9 contagi e 8, con una letalità dell’89%. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, già la settimana precedente erano stati riportati 6(di cui 5 decessi) non ben identificati. Sul posto ci sono le squadre dell’OMS, al lavoro con le autorità sanitarie locali per cercare di risalire all’origine dell’epidemia, controllare isospetti ed evitare la diffusione. L’OMS riferisce che tutte le persone contagiate presentavano sintomi simili: cefalea, febbre alta, mal di schiena, diarrea, vomito con sangue, debolezza, allo stadio estremo emorragia da, orecchie e bocca.