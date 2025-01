Fanpage.it - Ermal Meta neo papà: “Oggi sono rinato. Chiara ha avuto una gravidanza difficile, ha salvato nostra figlia”

Leggi su Fanpage.it

Ospite di Verissimo, nella puntata del 129 gennaio,ha raccontato come precede la vita da neo. Lo scorso giugno, insieme alla compagnaSturdà, hanno accolto in famiglia la piccola Fortuna Marie. "Come se fossi, è meraviglioso.hafiglia, è stato un parto", ha raccontato il cantante.