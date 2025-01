Oasport.it - Equitazione: Willem Greve vince a Lipsia nella Jumping World Cup. Staut rimane leader

Leggi su Oasport.it

L’11esima tappa della FEICup 2024-2025, Western European League, è andata ufficialmente in archivio a.Sul campo di gara tedesco a imporsi è stato l’olandeseche, in sella al suo cavallo Highway TN N.O.P., ha fatto registrare il decisivo crono di 40.52 al termine di due round “netti” che gli hanno consentito di anticipare, nell’ordine, il francese Simon Delestre, secondo a 41.21 (montante Dexter Fontenis Z), e il tedesco Hans-Dieter Dreher, terzo a 41.55 (con il suo cavallo Elysium).Nessun italiano è riuscito a qualificarsi per la gara domenicale a, in un concorso che complessivamente ha visto al via 40 binomi: 38 piazzati e 2 ritirati.classifica generale della FEICup, Western European League, al momento a comandare la graduatoria è il francese Kevin– oggi a secco – con 70 punti, tallonato dal tedesco Hans-Dieter Dreher, secondo con 66, mentre al terzo posto c’è il britannico Robert Withaker con 60 (oggi 0 anche per lui); il migliore degli italiani resta Piergiorgio Bucci, 29esimo con 20 punti a 9 punti dal limite del 18esimo posto valido per la qualificazione alle Finals di Basilea del prossimo aprile.