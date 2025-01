Oasport.it - Eliane Christen vince lo slalom di Coppa Europa di Zell am See. Marta Rossetti sesta, ottava Celina Haller

si è aggiudicata lodiam See (Austria) valevole per ladi sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista austriaca è arrivato, quindi, il successo della sciatrice svizzera classe 1999 che ha preceduto la sciatrice del Liechtenstein, Charlotte Lingg, per soli 24 centesimi, mentre completa il podio la svizzera Aline Hoepli a 31.Quarta posizione per l’ennesima elvetica (ben 3 nelle prime 4 posizioni le rosso-crociate), Elena Stoffel, a 47 centesimi, mentre è quinta la francese Marion Chevrier a 73. Si ferma inposizione la prima delle italiane,, con un distacco di 81 centesimi, davanti alla francese Caitlin McFarlane settima a 1.80.posizione per la nostraa 2.21 dalla vetta, quindi nona la svizzera Aline Danioth a 2.