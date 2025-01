Palermotoday.it - Eccellenza girone A, 18esima giornata: l’Athletic continua a vincere, il Misilmeri cade a Gela

Leggi su Palermotoday.it

Va in archivio anche la diciottesimainA: la capolista Athletic Club Palermo prosegue la propria marcia, battendo 1-0 il Marineo in trasferta. I nerorosa hanno battuto 1-0 l'Oratorio San Ciro e Giorgio, conquistando così il 18esimo risultato utile consecutivo in.