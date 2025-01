Milanotoday.it - Dramma della solitudine: uomo trovato morto davanti a un supermercato

Leggi su Milanotoday.it

a Milano. Un senzatetto è statosenza vita stanotte nei pressi di unin via Saponaro (Gratosoglio). È stato un passante a dare l'allarme, dopo averlo visto immobile per troppo tempo: all'arrivo dei soccorsi, però, non c'era più nulla da fare. Il.