Latinatoday.it - Dopo anni di maltrattamenti denuncia l'ex: l'uomo finisce in carcere

Leggi su Latinatoday.it

E' stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina, per il reato diin famiglia. Il provvedimento ha colpito un 47enne di Aprilia,to dalla ex convivente lo scorso 29 ottobre. La vittima ha raccontato ai.