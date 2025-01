Calciomercato.it - DIRETTA Serie A | Cagliari-Lecce 0-0, Parma-Venezia 0-1 | Krstovic salva sulla linea LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite della ventunesima giornata in programma alle 15Piatto ricco questa domenica per gli amanti del brivido nel palinsesto pomeridiano del secondo turno di ritorno diA. Il cartellone della ventunesima giornata, infatti, prevede due scontri diretti per la salvezza davvero interessanti:. Racchiuse in sei punti in classifica, le quattro squadre stanno vivendo momenti di forma diversi.A,: segui la cronaca(ANSA FOTO) – calciomercato.itPartiamo dalla sfida in programma in Sardegna. Reduce dal prezioso pareggio in casa del Milan, la squadra allenata da Davide Nicola affronta l’ex rossoblu Marco Giampaolo e va a caccia di una nuova vittoria contro una concorrentedopo quella ottenuta contro il Verona lo scorso novembre.