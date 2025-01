Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Torino 1-0, Kean sblocca la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39' Tutto nasce da un bel cross di Gudmundsson, che trova in area Colpani. L'ex Monza si esibisce in una spettacolare semirovesciata, respinta corta da Milinkovic Savic, sul pallone si avventache di testa gonfia la rete e porta in vantaggio i viola. .