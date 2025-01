Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Torino 1-0, fase di stallo al Franchi

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70' TORO A UN PASSO DAL PARI! Dodo perde il duello areo con Njie che si presenta a tu per tu con de Gea ma cestina tutto calciando fuori.69'didella gara, ilcerca di rimanere in partita in attesa di sfruttare un errore da parte.