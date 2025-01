Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Torino 0-0, segui il live di Firenzetoday

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:18 Dopo la clamorosa sconfitta contro il Monza, per laè tempo di reagire. La gara contro ilrappresenta una sorta di crocevia per Raffaele Palladino, che nonostante abbia ricevuto la fiduciamente dal presidente Commisso, è.