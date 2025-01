Today.it - Diciannovesima meraviglia: il Padova non si ferma più e piega l'Alcione con Bortolussi e Liguori

Leggi su Today.it

La cavalcata continua. Sempre di corto muso, ottenendo il massimo con il minimo sforzo e sprecando la solita buona dose di occasioni. Ilnon rallenta e conquista un altro successo, il diciannovesimo in questa stagione da record, imponendosi sull’, in 10 per più di trequarti di gara.