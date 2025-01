Avellinotoday.it - Dallo Street Food alla Paninoteca: inaugura "L'Irpino Vagabondo House"

Leggi su Avellinotoday.it

Una nuova avventura gastronomica per Vittorio Belmonte, meglio conosciuto come l'. Giovedì 23 gennaio, infatti, Belmonte aprirà le porte della sua, un progetto che segna un ritorno alle radici per il cuoco e imprenditore, già noto per il suo"on the road" a.