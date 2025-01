Ravennatoday.it - Dalla Romagna al deserto di corsa: una ravennate protagonista alla maratona di Dubai

Leggi su Ravennatoday.it

Un pezzo di Ravenna in gara tra le strade di. Daniela Jurcuta, rumena di origini ma residente in città da oltre vent’anni, è statanelle scorse settimanedi. Prima di questa, aveva già affrontato altre sfide come ladi New York nel 2022, per due.