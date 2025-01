Ilrestodelcarlino.it - "Così si esaspera la situazione"

Anna Minelli sottolinea: "Noi quando usciamo ordiniamo sempre ‘Coca Cola zero’, se capita un bicchiere di birra, ma non mi piace eccedere nel bere. Stiamo attenti a quello che beviamo e soprattutto chi deve guidare per portarci a casa resta sobrio. Non sono assolutamente d’accordo con le disposizioni del nuovo codice della strada. Le multe c’erano anche prima ma adesso si è andati oltre, se uno beve un minimo rischia una grossa multa. Andrebbe in parte rivisto, giusta la campagna di sensibilizzazione verso l’eccesso di alcol. Forse le sanzioni andrebbero riviste in maniera più razionale".