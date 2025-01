Cormano Metrotranvia Milano-Limbiate | lavori già in questo 2025

Leggi su Ilnotiziario.net

”:al via già in. Ilsarà l’anno della tanto attesa riqualificazione della linea tranviaria “”: la gara d’appalto è stata assegnata entro la fine del 2024, come previsto, e i primi cantieri potrebbero essere già aperti tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate di quest’anno. Questa è .